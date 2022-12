Zwei verletzte Fußgänger bei Verkehrsunfällen an Zebrastreifen

(wS/ots) Siegen – Burbach 12.12.2022 | Am Freitag (09.12.2022) ist es zu zwei Verkehrsunfällen an Fußgängerüberwegen gekommen, bei denen die Fußgänger jeweils leicht verletzt worden sind.

In Siegen-Weidenau wollte ein 61-jähriger Mann die Fahrbahn an dem dortigen Fußgängerüberweg queren. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer hatte an dem Zebrastreifen zuvor angehalten, um zwei weiteren Fußgängern das Queren zu ermöglichen. Als er dann wieder anfuhr, übersah er den 61-Jährigen. Aufgrund der Kollision stürzte der Fußgänger und zog sich eine leichte Verletzung zu. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 25-Jährige aufgrund der Sonneneinstrahlung den Fußgänger nicht gesehen.

In Burbach kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin. Gegen 15:00 Uhr überquerte eine 61-jährige Frau die Straße Marktplatz am dortigen Fußgängerüberweg. Eine 65-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Straße Marktplatz zur diesem Zeitpunkt. Sie wollte hinter dem Fußgängerüberweg in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin durch das Verkehrsaufkommen und aufgrund des beabsichtigten Abbiegemanövers langsam unterwegs. Sie übersah die 65-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

In beidem Fällen hat das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen übernommen.