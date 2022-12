Zweiter bundesweiter Warntag: Am 8. Dezember wird um 11 Uhr über verschiedene Kanäle gewarnt

(wS/red) Budesweit 02.12.2022 | Am Donnerstag, 8. Dezember 2022, findet in Deutschland der zweite bundesweite Warntag statt, an dem im ganzen Bundesgebiet die vorhandenen Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet werden sollen. Um 11 Uhr soll über verschiedene Kanäle gewarnt werden, um die Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen.

In den elf Städten und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein sind rund 5.000 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte, in unterschiedlichen Organisationen, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Häufig passiert dieser Einsatz völlig unbemerkt. Es gibt allerdings auch Ereignisse, bei denen es wichtig ist, dass jeder sie mitbekommt, weil Aufmerksamkeit oder ein bestimmtes Verhalten erforderlich sind, z.B. Großbrände, Naturgefahren oder eine Bombenentschärfung: Oft muss es dann ganz schnell gehen und Häuser müssen evakuiert und die Bewohnerinnen und Bewohner an Sammelpunkte gebracht werden. Umso wichtiger ist es, dass die Bevölkerung rechtzeitig über die Gefahren informiert wird – und das über möglichst viele Kanäle.

Daher werden beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember im Kreis Siegen-Wittgenstein um 11 Uhr die Sirenen für einen Probealarm zu hören sein. Außerdem werden die Warn-Apps „NINA“ und „KATWARN“ probehalber ausgelöst. Die Entwarnung erfolgt gegen 11:45 Uhr. Erstmals wird beim bundesweiten Warntag auch der sogenannte Cell Broadcast getestet. Beim Cell Broadcast-System erhalten alle Handynutzer, die sich zu einer bestimmten Zeit im Bereich einer Funkzelle aufhalten, eine Mitteilung, die wie eine SMS aussieht.

So können Sie sich auf den Warntag vorbereiten:

⦁ Laden Sie die Warn-Apps „NINA“ oder „KATWARN“ herunter und richten Sie diese für den Kreis Siegen-Wittgenstein ein.

⦁ Alle Infos zum Cell Broadcast finden Sie unter www.bbk.bund.de/cellbroadcast.

⦁ Liken Sie die Facebook-Seiten der Kreisverwaltung und der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein sowie die Seite Ihrer Kommune bei Facebook.

Im Ereignisfall:

⦁ Ruhe bewahren!

⦁ Beachten Sie die Verhaltenshinweise, geben Sie diese an Nachbarn weiter und unterstützen Sie hilfsbedürftige Menschen.

⦁ Mit jeder Warnung erhalten Sie in der Regel Empfehlungen, was Sie zu Ihrem Schutz tun können.

Informieren können Sie sich z.B. über:

⦁ Radio und Fernsehen

⦁ Internetseiten

⦁ Warn-Apps, z.B. NINA

⦁ Soziale Medien

⦁ Cell Broadcast

⦁ Lautsprecherwagen

⦁ Digitale Stadtinformationstafeln

⦁ Behörden

