28-Jähriger randalierte in Linienbus und attackierte Fahrgast – Polizeieinsatz in Netphen Deuz

(wS/red) Netphen 27.01.2023 | Am Donnerstagnachmittag (26.01.) kam es in der Albert-Irle-Straße in Netphen Deuz zu einem Polizeieinsatz. Gegen 15 Uhr randalierte ein 28-Jähriger in einem Linienbus. Im weiteren Verlauf griff der Randalierer einen 34-jährigen Fahrgast per Bodycheck an. Der 34-jährige Mann wurde dabei verletzt und musste anschließend medizinisch behandelt werden.

Einsatzkräfte der Polizei eilten mit Blaulicht zum Ort des Geschehens und nahmen den 28-jährigen Randalierer fest. Der 28-Jährige wurde in Handschellen abgeführt und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier