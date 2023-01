Aktion Glückslose 2022 ein voller Erfolg- Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher freuen sich über ihre Preise

(wS/hi) Hilchenbach 27.01.2023 | In der Vorweihnachtszeit hat der Aktionsring Hilchenbach e.V. mit vielen Hilchenbacher Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern, Gastronomiebetrieben sowie Dienstleisterinnen und Dienstleistern bereits zum achten Mal in Folge die Aktion Glückslose durchgeführt.

Zu diesem Anlass erhielten alle Kundinnen und Kunden der teilnehmenden Betriebe in Hilchenbach, die in der Zeit vom 28. November bis zum 23. Dezember 2022 ihre Einkäufe vor Ort tätigten, ein Glückslos. Um teilzunehmen, mussten sie die Glückslose lediglich mit den eigenen Kontaktdaten ausfüllen und in einem der Geschäfte oder in der Touristik-Information am Hilchenbacher Markt abgeben.

Als Anreiz diente neben dem Einkauf vor Ort auch eine Abschlussverlosung. Die teilnehmenden Händlerinnen und Händler hatten dafür Sachpreise oder Wertgutscheine gespendet. Mitte Januar zog eine Glücksfee dann unter Aufsicht die zahlreichen Gewinnerinnen und Gewinner. Zur Übergabe der ersten Preise hatte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis jetzt in die Touristik-Information am Hilchenbacher Marktplatz eingeladen.

Den 1. Preis, einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 300,00 Euro, erhält Margit Tillmann. Über den 2. Preis, einen Warengutschein von Möbelhaus Bohn im Wert von 200,00 Euro, freut sich Hannelore Bäumener. Den 3. Platz und somit einen Gutschein von Gasthaus Pampeses im Wert von 150,00 Euro gewinnt Bernhard Grauer. Den 4. Platz, einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro, erhält Elke Holthaus. Alle weiteren Gewinnerinnen und Gewinner haben eine schriftliche Benachrichtigung bekommen.

Theresa Wiegelmann vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach freut sich über die große Resonanz der Hilchenbacher Aktion: Dieses Jahr wurden rund 8850 Glückslose eingereicht. Ein herzlicher Dank geht an alle Spenderinnen und Spender, die insgesamt 46 Wertgutscheine und 20 Sachpreise im Wert von rund 2.400 Euro zur Verfügung gestellt haben.

Schon jetzt steht fest: Dieses Jahr wird die Aktion Glückslose zur Weihnachtszeit in Hilchenbach wiederholt.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (r.) und Theresa Wiegelmann vom Stadtmarketing (M.) übergeben die ersten drei Preise an Hannelore Bäumener, Margit Tilmann und Bernhard Grauer (v. l.).

