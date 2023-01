Erfolgreiche 2. Siegener Lichterfahrt erzielt Spende von über 10.000€

(wS/red) Siegen 21.01.2023 | Am 04. Dezember 2022 erstrahlte das Siegerland dank der 2. Siegener Lichterfahrt in bunten und blinkenden Lichtern motorisierter Fahrzeuge.

Die Macher von US Einsatzfahrzeuge e.V. – Andreas Nöker und Rolling Deep aus Siegen mit Thomas Höfer und Team organisierten einen Konvoi aus beleuchteten Einsatzfahrzeugen und LKWs, der vom IKEA-Parkplatz aus durch die Siegener Straßen fuhr. Diese Aktion wurde unterstützt von lokalen Unternehmen und Bürgern, die sich in ihrer Freizeit und durch Spenden engagierten.

Der Erlös dieser Aktion, in Höhe von 8.015€, wurde von IKEA Siegen um weitere 2.000€ aufgerundet und damit eine Gesamtspendensumme von 10.015€ erreicht.

Dieser Spendenbetrag wurde heute zu gleichen Teilen von je 5.007,50€ an die Aktion Lichtblicke e.V. sowie an die DRK Kinderklinik Siegen gGmbH am Wellersberg übergeben.

Die Organisatoren bedanken sich auch bei den Mitarbeitern der Universitätsstadt Siegen, dem Siegener Ordungsamt und den Einsatzkräften der Polizei, die die Lichterfahrt sicher begleiteten.

Neben dem Vergnügen an der Aktion steht ein wichtiger Aspekt im Fokus: Die Sammlung von Spenden für einen guten Zweck. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am 10. Dezember 2023 mit der 3. Siegener Lichterfahrt. Markiert euch diesen Termin bereits jetzt im Kalender und freut euch darauf!

