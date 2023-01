Erlebnis-Führungen am Siegerland-Flughafen im Sommer 2023

(wS/bu) Burbach 20.01.2023 | Burbach ist ein Paradies für Luftikusse. So befindet sich etwa das einzige Vogelschutzgebiet des Kreises Siegen-Wittgenstein – das EU Vogelschutzgebiet „Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“ – größtenteils auf Burbacher Gemeindegebiet. Das Schöne: Im Oberen Freien Grund und im Hickengrund müssen die Menschen nicht allzu neidisch auf die gefiederten Himmelsstürmer sein, denn auch der einzige Flughafen der Region befindet sich in Burbach. Und von hier lässt es sich 2023 einmal

mehr komfortabel abheben, denn die Erlebnisführungen auf dem Siegerland-Flughafen gehören auch in diesem Jahr wieder zum touristischen Programm.

An fünf Terminen gewährt einer der höchstgelegenen Verkehrsflughäfen Deutschlands Einblicke hinter die Kulissen des Airport-Betriebs. Jeweils samstags laden die Flughafen-GmbH in Kooperation mit der Tourist-Information der Gemeinde Burbach, dem Air Alliance Flight Center, der Helikopter-Flugschule Kayfly und dem Toscana Stübchen am 13. Mai, am 10. Juni, am 8. Juli, am 5. August und am 9. September zu ganz besonderen Führungen ein. Gleich zweimal (11 und 14 Uhr) an diesen Tagen haben jeweils bis zu 24 Fluginteressierte und Flugbegeisterte die Gelegenheit, die verschiedenen Bereiche des Flughafens kennen zu lernen – und darüber hinaus auf Wunsch die von Reinhard Mey besungene Freiheit „Über den Wolken“ zu genießen. Hierfür haben die Kooperationspartner drei individuelle Packages zusammengestellt: Economy-, Business- und First Class.

Das Paket Economy-Class beinhaltet eine eineinhalbstündige Führung über den Siegerland-Flughafen, bei der die Teilnehmenden allerlei Wissenswertes zu den Einrichtungen des Airports und den Flugzeugen erfahren. Anschließend wird ein kleiner Snack aus der Bordküche gereicht. Kosten: 8 Euro pro Person.

Auch in der Business-Class (15 Euro pro Person) steht der 90-minütige Rundgang auf der Agenda. Zusätzlich lassen sich beim anschließenden Flughafen-Stammtisch die gewonnenen Eindrücke gemütlich Revue passieren. Beim Beobachten der startenden und landenden Flieger wird zudem leckeres Essen aus der Bordküche serviert.

Wer nach der Theorie am Boden auch die Praxis in der Luft erleben möchte, bucht ein First-Class-„Ticket“ (89 Euro pro Person). Neben der Führung und dem Flughafen-Stammtisch heißt es dann „Anschnallen“ und „Ready to take off“! Wahlweise mit dem Helikopter oder dem Flugzeug drehen die Besucherinnen und Besucher eine Runde über die herrliche Landschaft des südlichen Siegerlandes.

Anmeldungen und Buchungsanfragen nimmt das Team der Tourist-Information Burbach in der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, gerne persönlich, telefonisch unter (0 27 36) 45-81 oder 45-17 sowie per E-Mail an touristinfo@burbach-siegerland.de entgegen. Die Vergabe der jeweils 24 Plätze pro Führung richtet sich nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Insgesamt stehen 240 Plätze zur Verfügung.

Bei der Anmeldung ist

das gewünschte Buchungs-Paket (Economy, Business oder First Class) anzugeben. Anmeldeschluss ist jeweils mittwochs vor dem Termin.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier