Gemeinde Wilnsdorf warnt vor möglichem Photovoltaik-Betrug am Telefon

(wS/wi) Wilnsdorf 20.01.2023 | Aus aktuellem Anlass warnt die Gemeinde Wilnsdorf vor unseriösen und irreführenden Anrufern, die Photovoltaik-Anlagen verkaufen oder Wirtschaftlichkeitsprüfungen anbieten wollen. Die Anrufer geben sich dabei unberechtigterweise als Mitarbeiter der Gemeinde Wilnsdorf aus. Es ist nicht auszuschließen, dass hinter den Anrufen eine Betrugsmasche stecken könnte. Die Einleitung rechtlicher Schritte wird zurzeit geprüft.

Die Gemeindeverwaltung stellt ausdrücklich klar, dass Verwaltungsmitarbeiter niemals unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Bürgern aufnehmen, um zu Photovoltaikanlagen zu beraten oder gar solche Anlagen zu verkaufen.

Zu unerlaubten Werbeanrufen gibt die Polizei folgende Tipps:

– Lassen Sie sich nicht auf den Anrufer ein. Legen Sie einfach auf!

– Notieren Sie sich Datum, Uhrzeit und Grund des Anrufes sowie Namen, Unternehmen und Rufnummer des Anrufers. Wenden Sie sich mit diesen Informationen an Ihre örtliche Verbraucherzentrale.

– Am Telefon abgeschlossene Verträge sind gültig! Wenn Sie eine Auftragsbestätigung erhalten, obwohl Sie lediglich der Zusendung von Informationsmaterial zugestimmt haben, widerrufen Sie umgehend und zwar schriftlich, am besten per Einschreiben.

Weitere Informationen finden Sie u.a. auf www.polizei-beratung.de

