Gewalt gegen Einsatzkräfte: 28-Jähriger warf Steine gegen das Gesicht einer Polizistin

(wS/ots) Attendorn 16.01.2023 | Am Samstag (14. Januar) sind Polizeibeamte zu einem Einsatz in der Heidenstraße in Attendorn gerufen worden. Dort gab es eine Schlägerei unter mehreren Personen. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigten sich die Beteiligten weiterhin aggressiv und nicht kooperativ. Ein 28-Jähriger warf Steine gegen das Gesicht einer Beamtin, sodass diese wurde verletzt. Zur Verhinderung von Straftaten wurden zwei Personen in Gewahrsam genommen. In der Polizeiwache wurden Blutproben entnommen. Die verletzte Polizistin begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sie verblieb anschließend im Dienst. Die Polizeibeamten schrieben entsprechende Anzeigen gegen die Beschuldigten, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Weitere Nachrichten:

Olpe – Am Sonntag (15. Januar) ist gegen 05:20 Uhr einem 24-Jährigen die Geldbörse, eine Jacke und eine Uhr in der Westfälischen Straße gestohlen worden. Dabei war der junge Mann auf dem Nachhauseweg und ging aus Richtung Marktplatz in Richtung Kreishaus. Demnach traf er dann auf drei Unbekannte, welche ihm die Gegenstände gewaltsam wegnahmen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Einer der Täter war circa 180 cm groß und trug ein blaues T-Shirt. Der zweite Täter war kleiner, trug einen Pullover, braune Stiegel und einen Oberlippenbart. Der 24-Jährige wurde durch die Tritte verletzt und begab sich im Anschluss an die Anzeigenerstattung in ein Krankenhaus.

Eine Fahndung durch die Polizei verlief negativ. In unmittelbarer Tatortnähe zudem eine beschädigte Reklametafel festgestellt. Ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang zu dem Raub steht, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Beamten schrieben entsprechende anzeigen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Fahranfängerin bei Alleinunfall verletzt

Wenden- Am Freitag (13. Januar) hat sich gegen 14:55 Uhr auf der K 1 zwischen Wenden und Ottfingen ein Verkehrsunfall einer 19-Jährigen ereignet. Diese befuhr mit ihrem Auto die Straße in Richtung Ottfingen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit einem Leitpfosten, kam anschließend von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Leitpfosten im zweistelligen Eurobereich.

