Hilchenbach spendet für Hilchenbach – Aktionsring übergibt 880 Euro an den Ökumenischen Helferkreis

(wS/hi) Hilchenbach 18.01.2023 | Schön war er, der Hilchenbacher Weihnachtsmarkt mit seinem historischen Krippenspiel auf der Gerichtswiese. Das fanden offenbar auch die zahlreichen

Besucher. Diese hatten am Ende der Vorstellungen die Möglichkeit, einen Obolus für eine wohltätige Organisation in die Spendendose der „heiligen drei Könige“ zu geben. Und das haben die Zuschauer auch gerne getan. Stolze 880,00 Euro kamen so zusammen.

In diesem Jahr möchte der Veranstalter des Weihnachtsmarkts, der Aktionsring Hilchenbach e. V., das Geld Menschen in Hilchenbach zukommen lassen. Deshalb entschied er sich für den Ökumenischen Helferkreis Hilchenbach e. V. als Spendenempfänger.

Mit Freude nahmen Mitglieder des Vorstandes und eine Vertreterin der Atempause den Scheck entgegen, der ihnen von Kerstin Broh und Theresa Wiegelmann vom

Aktionsring Hilchenbach und Rainer Fränzen, dem Organisator des Krippenspiels, überreicht wurde. Mit der Spende werden sowohl die Ökumenische Tafel und die Kleiderstube als auch der Entlastungsdienst Atempause und die Schülerförderung in Hilchenbach unterstützt.

Rainer Fränzen (Organisator des Krippenspiels), Ulrike Petzold (Atempause), Theresa Wiegelmann und Kerstin Broh (Aktionsring Hilchenbach), Andreas Weiß und Martin Debus (Ökumenischer Helferkreis Hilchenbach, v. l.) freuen sich über die Spende.

