Julian ist das „Stilling“-Neujahrsbaby

(wS/dia) Siegen 01.01.2023 | Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin holt 2022 stolze 1921 Kinder auf die Welt

Neues Jahr, neues Glück, neues Leben: Für Nina Deraedt und Christian Henß aus Oberschelden begann 2023 ganz besonders. Ihr Sohn Julian ist das Neujahrsbaby in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen.

Mit einem Geburtsgewicht von 3470 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern erblickte der Junge um 2.52 Uhr auf natürlichem Wege das Licht der Welt an der Siegener Wichernstraße.

1921 Kinder verzeichnete das Team der Geburtshilfe und Pränatalmedizin im Jahr 2022.

„Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken, ist eine Ehre für uns“, so Chefärztin Dr. Flutura Dede, die den Eltern des kleinen Julian am Neujahrstag gemeinsam mit Stefanie Panz, Leiterin der Wochenbettstation, und Bianka Bienerth, Leiterin des Kreißsaals, gratulierte.

Bis zum Mittag erblickten insgesamt drei Neujahrsbabys im „Stilling“ das Licht der Welt. Mama Nina gehört zu den ersten Patientinnen, die in den neuen und modernen Zimmern im jüngst eröffneten Klinik-Anbau die Kennenlernzeit mit ihrem Baby genießen kann. Mit dem neuen Anbau am Diakonie Klinikum Jung-Stilling hat die Abteilung für Geburtshilfe unter anderem moderne Zweibettzimmer bekommen, darunter Familienzimmer, sowie eine neue Stationszentrale. Schon in wenigen Tagen werden Mama und Kind gesund und munter nach Hause entlassen.



