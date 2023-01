Klinikum Siegen übernimmt Stationspatenschaft bei Velocity

(wS/kl) Siegen 19.01.2023 | E-Bike-Sharing für Mitarbeitende direkt vor der Türe des Klinikums

Mit dem E-Bike morgens ganz bequem zur Arbeit fahren oder nach dem Feierabend eine kurze Besorgung im Einkaufszentrum erledigen. All das und vieles mehr wird nun für die

Mitarbeitenden des Klinikums Siegen dank einer Stationspatenschaft mit Velocity möglich. Bestandteil der Patenschaft ist zum einen eine E-Bike Ladestation mit zwölf Fahrrädern direkt vor dem Haupteingang des Klinikums und zum anderen ein Kontingent an über 7.000 Zeiteinheiten á 30 Minuten, welches die Mitarbeitenden in den nächsten Jahren auf Kosten des Hauses verbrauchen dürfen.

Die neue E-Bike-Station mit dem Namen „Klinikum Siegen“ ist jedoch nicht nur von Mitarbeitenden nutzbar, sondern potentiell für jeden zugänglich, der sich dort ein E-Bike leihen bzw. dieses dort wieder abstellen möchte. So können zum Beispiel auch Angehörige oder Besucher von der neuen Velocity-Station Gebrauch machen und sich entsprechend des Tarifs über die „Velocity Mobility“-App ein E-Bike leihen. Nach der nun erfolgten Vertragsunterzeichnung freuen sich die Projektgruppe des Klinikums Siegen sowie das Velocity-Team, in Kürze den Spatenstich für die neue Station setzen und schon bald losradeln zu können: „Wir freuen uns sehr, mit Velocity einen innovativen Partner gefunden zu haben, dem die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung ebenso sehr wie uns am Herzen liegen“, erklärt Anna Kötting, Projektleiterin und Referentin der Geschäftsführung.

„Wir reihen uns mit der Partnerschaft zudem optimal bei den bereits bestehenden Partnern von Velocity ein und können zum Beispiel auf kurzem Weg die Ladestation am Rathaus Geisweid der Stadt Siegen erreichen“, so Kötting weiter. Und auch Yara Stahlschmidt, Geschäftsführerin von Velocity ist mehr als glücklich über die neue Partnerschaft: „Mit dem Klinikum Siegen als Partner können wir unser umweltfreundliches Mobilitätsangebot in Weidenau noch weiter ausbauen und gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO2-Emission leisten“, so Stahlschmidt.

Für Velocity ist es mittlerweile die 32. Verleihstation, welche verbindlich geplant ist und in naher Zukunft das Verkehrsnetz erweitern wird. Ein Erfolg, der sich sehen lassen kann – denn erst in 2021 hat das Team um Geschäftsführerin Yara Stahlschmidt Velocity gegründet und verfolgt seitdem das Ziel die Luft- und Lebensqualität im Siegerland zu verbessern. „Uns liegt die Gesundheit unserer Mitarbeitenden sehr am Herzen“, erklärt auch Fabian Hees, stellvertretender Personalleiter des Klinikums Siegen.

Daher sei das neue E-Bike-Sharing-Angebot für die Mitarbeitenden nach der bereits erfolgten Einführung des E-Bike- Leasings der nächste logische Schritt gewesen. „Von diesem Angebot profitieren vor allem Mitarbeitende, die vielleicht nicht täglich ein E-Bike benötigen, aber dieses bei Bedarf gerne nutzen möchten“, erklärt Hees. Zudem ist das neue Angebot ein Baustein des

Konzepts „Green Hospital“, im Rahmen dessen sich das Klinikum in besonderem Maße für die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzt. So wurden zum Beispiel schon

Maßnahmen wie der Austausch der Beleuchtung im Klinikum durch langlebige, energieeffiziente LEDs, der Einsatz von Elektrofahrzeugen als Firmenfahrzeuge, die Begrünung von Dachflächen oder eine „Energiespar-Challenge“ umgesetzt.

Über die Velocity Siegerland GmbH

Die Velocity Siegerland GmbH wurde im Januar 2021 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Velocity Mobility GmbH und des Siegerlandfonds. Die Velocity Mobility hat bereits in Aachen, Ravensburg, Limburg und Düsseldorf erfolgreich Sharing- Lösungen implementiert.

Mit den dort gesammelten Erfahrungen und Kompetenzen wird das 2014 in Aachen gegründete Unternehmen nun den Erfolg des Pedelec-Verleihsystems im Siegerland forcieren. Mit dem Vorhaben möchten Velocity Siegerland auf regionaler Ebene ein Teil der Verkehrswende sein sowie einen Beitrag sowohl zur Senkung der CO2-Emissionen als auch zu mehr Luft- und Lebensqualität im Siegerland zu leisten. Geschäftsführer sind Yara Stahlschmidt und Andreas Berkenkopf.

Über die Kreisklinikum Siegen GmbH:

Die Kreisklinikum Siegen GmbH zählt mit ihren rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in der Region. Träger des Unternehmens ist der Kreis Siegen-

Wittgenstein. Im Jahr 2020 wurden im Klinikum Siegen ca. 20.000 Patienten stationär und rund 60.000 Patienten ambulant versorgt. Zudem ist das Klinikum Siegen Akademisches

Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg und verfügt über ein angegliedertes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).

Foto: Kreisklinikum Siegen GmbH

