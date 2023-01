Kreuztal: PKW rutscht glatte Straße runter – kollidiert mit geparktem PKW und dann mit Hauswand

(wS/red) Kreuztal 19.01.2023 | Am Donnerstagmorgen befuhr ein PKW-Fahrer mit seinem VW die Dr.-Menne-Straße in Kreuztal runter in Richtung Pfarrstraße. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und dem Gefälle war das Fahrzeug nicht mehr zu bremsen und kollidierte mit einem auf der Pfarrstrasse geparkten PKW. Im weiteren Verlauf rutschte der VW seitlich in ein Wohnhaus.

Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

