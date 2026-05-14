Gelebte Gastfreundschaft im Herzen von Eichen: Das 21. Ducato-Sommerfest am 4. Juni

(wS/red) Kreuztal 14.05.2026 | Es ist wieder so weit! Wenn der Duft von frisch gegrilltem Spanferkel durch Eichen zieht und herzliches Miteinander die Straße erfüllt, dann feiert das gemütliche Restaurant Ducato sein traditionelles Sommerfest. Bereits zum 21. Mal lädt Betreiber Slobodan „Slobo“ Bosančić gemeinsam mit seiner Familie und dem gesamten Ducato-Team alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste aus der Region zu diesem absoluten Highlight im Festkalender ein.

Am Donnerstag, den 4. Juni 2026 (Fronleichnam), von 11:00 bis 23:00 Uhr, verwandelt sich das Areal rund um das Restaurant mitten im Herzen von Eichen in eine lebendige Festmeile. Das Motto des Tages steht fest: Spaß haben, ausgiebig feiern und in bester Gesellschaft nette Leute treffen!

Köstliche Speisen zu Sonderpreisen und frisch gezapftes Krombacher

Das Restaurant Ducato ist weit über die Grenzen von Kreuztal hinaus für seine hervorragende Küche und Gastfreundschaft bekannt – nicht umsonst wurde das Haus bereits mit dem begehrten Hygiene-„Smiley“ des Kreises Siegen-Wittgenstein ausgezeichnet. Zum Sommerfest legt sich die Küchencrew rund um Slobo besonders ins Zeug und bietet den Gästen kulinarische Spezialitäten zu echten Sonderpreisen an:

Herzhaftes vom Grill: Knuspriges Spanferkel und herzhafte Balkan-Spezialitäten direkt vom Holzkohlegrill.

Knuspriges Spanferkel und herzhafte Balkan-Spezialitäten direkt vom Holzkohlegrill. Internationale Vielfalt: Eine Auswahl an beliebten internationalen Gerichten, bei denen jeder Feinschmecker auf seine Kosten kommt.

Eine Auswahl an beliebten internationalen Gerichten, bei denen jeder Feinschmecker auf seine Kosten kommt. Erfrischende Getränke: Ob ein kühles, frisch gezapftes Krombacher (wir sind schließlich in der Heimat des guten Bieres!) oder alkoholfreie Erfrischungen – für den Durst ist bestens gesorgt.

Ein Fest für die ganze Familie

Neben gutem Essen und kühlen Getränken sorgt Slobo auch für die perfekte Wohlfühlatmosphäre. Für die passende musikalische Untermalung ist gesorgt, sodass bis in die späten Abendstunden hinein gefeiert und getanzt werden kann. Auch die treuen Stammgäste und neuen Besucher schätzen das familiäre Flair im Ducato, wo man sofort ins Gespräch kommt. Und damit die Eltern entspannt das eine oder andere Schwätzchen halten können, ist selbstverständlich auch für die Unterhaltung der „lieben Kleinen“ bestens gesorgt.

Wer Lust auf einen unvergesslichen Feiertag voller Genuss, Geselligkeit und bester Laune hat, sollte sich das Fronleichnam-Wochenende rot im Kalender markieren. Slobo und sein engagiertes Team freuen sich schon jetzt auf ein tolles Fest und viele hungrige und feierfreudige Gäste!

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Event: 21. Ducato Sommerfest

21. Ducato Sommerfest Wann: Donnerstag, 4. Juni 2026 (Fronleichnam) von 11:00 bis 23:00 Uhr

Donnerstag, 4. Juni 2026 (Fronleichnam) von 11:00 bis 23:00 Uhr Wo: Restaurant Ducato, Hagener Straße 145, 57223 Kreuztal-Eichen

Restaurant Ducato, Hagener Straße 145, 57223 Kreuztal-Eichen Kontakt & Infos: Tel.: 0 27 32 – 8 63 33 oder online unter ducato-kreuztal.de

Kommt vorbei, feiert mit und genießt einen tollen Tag im Herzen von Eichen!