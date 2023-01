Landrat möchte Alltagshelden mit einem Geschenk auszeichnen

Kreis startet Aktion „Respekt! und Dankeschön!“

(wS/red) Siegen 30.01.2023 | „Unser Land funktioniert nur, weil sich ganz viele für unser Gemeinwesen einsetzen: Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, Pflegekräfte oder z.B. ehrenamtliche Aktive in vielen Bereichen. Sie alle sind für uns tagtäglich im Einsatz. Ihre Arbeit verdient allerhöchsten Respekt und Anerkennung“, sagt Landrat Andreas Müller – und bedauert: „Leider wird diesen Menschen aber oft nicht der Respekt entgegengebracht, den sie verdienen. Die jüngsten Silvesterkrawalle haben das leider wieder einmal schmerzlich deutlich gemacht. Deshalb möchte ich ein deutliches Zeichen setzen und die Aktion ‚Respekt! und Dankeschön!‘ starten“, so der Landrat.

„Viele Menschen machen immer wieder ganz konkret die Erfahrung, dass sie in besonderen Notsituationen Hilfe bekommen, etwa bei Krankheit, in besonderen sozialen Notlagen, nach einem Unfall oder weil sie z.B. Opfer eines Verbrechens wurden“, so der Landrat. Und er fragt ganz konkret: „Gibt es Menschen, denen Sie dankbar für Hilfe und Unterstützung sind? Wo haben Sie gute Erfahrungen mit Einsatzkräften oder ehrenamtlichen Helfern gemacht? Erzählen Sie uns Ihr Erlebnis – sagen Sie uns, wem Sie danken möchten. 20 dieser Alltagshelden möchten wir in Ihrem Namen mit einem „Dankeschön-Geschenk“ überraschen.“

Dabei macht es für den Landrat keinen Unterschied, ob die Unterstützer das Helfen zum Beruf gemacht oder ehrenamtlich aktiv sind: „Wir brauchen beides: Diejenigen, die z.B. als Polizisten oder Pflegekräfte hauptamtlich im Einsatz sind, oder Freiwillige Feuerwehrleute, DRKler, Malteser oder Mitgliedes des THW, die ihre Freizeit in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen. Sie alle sind Alltagshelden! Ihnen gebührt unser Respekt und bei ihnen möchten wir uns bedanken!“

Wer ein Erlebnis schildern möchte, bei dem er Hilfe von anderen erhalten hat, kann das in einer Mail an die Adresse respekt@siegen-wittgenstein.de tun. Einsendeschluss ist Freitag, 3. März 2023. Eine Jury unter Vorsitz des Landrates wird dann 20 Berichte auswählen, die exemplarisch für die unterschiedlichsten Lebens- und Hilfesituationen stehen. Die ausgewählten Alltagshelden erhalten dann ein „Dankeschön-Geschenk“ des Kreises.

„Ist Ihnen der Helfer namentlich konkret bekannt, wäre es schön, wenn Sie diesen Namen in ihrer Mail nennen“, so der Landrat: „Falls Sie ihn nicht kennen, wären so konkrete Angaben wie möglich hilfreich, damit wir diesen Helfer im Falle eines Falles ausfindig machen können“, so der Landrat. Und er wünscht sich, dass möglichst viele Siegerländer und Wittgensteiner bei der Aktion mitmachen: „Wir sagen viel zu selten ‚Danke‘! Das möchten wir mit dieser Aktion ändern“, betont Andreas Müller.

Alle Informationen zur Aktion „Respekt! und Dankeschön!“ sind im Internet unter www.siegen-wittgenstein.de/respekt zusammengefasst.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier