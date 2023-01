Mittelstands- und Wirtschaftsorganisation der CDU Siegen-Wittgenstein wählt neuen Vorstand

(wS/cdu) Siegen 16.01.2023 | Am 11. Januar 2023 wählte die Mittelstands- und Wirtschaftsorganisation der CDU (MIT) einen neuen Vorstand.

Der langjährige Vorsitzende, Henner Klaas, trat nicht wieder zur Wahl an und übergab den Staffelstab an Christian Vogt, 32, aus Siegen.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Marco Müller, 36, aus Netphen gewählt.

„Während der Corona Pandemie wurde die Arbeit vor Ort stark erschwert. Jetzt gilt es mit neuem Mut, Motivation und einem jungen Team die MIT in Siegen-Wittgenstein wieder aufblühen zu lassen. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben als neuer Kreisvorsitzender im größten Wirtschaftsstandort in NRW und einem der attraktivsten Gewerbestandorte in ganz Deutschland.“, so der neue Vorsitzende Christian Vogt.

Für die Zukunft gilt es nun viele neue Mitstreiter für die Organisation zu begeistern.

Foto: CDU

