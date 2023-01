Musical!Kultur unterstützt Stammzellen Typisierung bei der Jahreshauptversammlung

(wS/mk) Siegen 17.01.2023 | Nach dem großen Erfolg mit „Big Fish – Das Musical“, im Oktober 2022 im Apollo Theater Siegen, soll es auch in den nächsten Jahren mit großen Zielen weitergehen. Bei der Jahreshauptversammlung am 15.01.2023 in Daaden-Biersdorf wurden neben Wahlen und Berichten auch Typisierungen für potentielle Stammzellenspender durchgeführt.

Erst letztes Jahr übernahm Katharina Eich die Position der 1. Vorsitzenden und wurde erneut in ihrem Amt bestätigt. An ihrer Seite als 2. Vorsitzender des Vereins wurde Marcus Rink ins Amt gewählt.

Marcus Rink, seit mehr als 20 Jahren im Verein, war bei früheren Produktionen musikalischer Leiter. “Ich freue mich darauf, nun im Vorstand den Verein aktiv mitzugestalten.”, so Marcus Rink. Jörg Brück begleitet weiterhin das Amt des Geschäftsführers, seine neue Vertretung ist Daniel Fernandez. Eric Schumacher bleibt Leiter Finanzen, zusammen mit Dietmar Fuchs und Kathrin Philipp. Leiter des Marketings bleibt Nick Brombach, die stellvertretende Leitung hat Sophia da Costa inne. In der künstlerischen Leitung wird Sarah Wolf von Julia Goßmann und Linda Kunz unterstützt.

Die Leitung des Tanz-Ensembles hat Linda Noll übernommen. Die Logistik erhält zwei neue Gesichter, die Leitung übernimmt Marian Schweda, seine Vertretung hat Sven Scheele inne. Di Leitungen der Ressorts Musik (Ingo Hunz), Schauspiel (Matthias Marschang-Neuroth) und Kostüm (Katja Wäschenbach) wurden im Amt bestätigt.

Nach den Wahlen bestand für die Mitglieder die Möglichkeit, sich als Stammzellenspender bei der DKMS zu typisieren.

Katharina Eich bedankte sich bei allen Mitgliedern: „Ich bin dankbar für das, was wir als Verein mit Big Fish vollbracht haben und freue mich auf die neue Produktion.” 2024 steht die nächste Produktion des Vereins an. Genauere Informationen werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Wer Lust hat im Verein vor oder hinter der Bühne mitzuwirken, kann sich jederzeit per Mail (mitmachen@musicalkultur.de) oder Social Media (@musicalkultur) melden. Gesucht werden helfende Hände für alle Bereiche des Vereins.

