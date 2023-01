Polizei stellte flüchtigen Unfallfahrer – 25-Jähriger fuhr alkoholisiert gegen ein Straßenschild

(wS/ots) Siegen 23.01.2023 | Am frühen Samstagmorgen (21.01.2023) ist es gegen 02:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kohlbettstraße in Siegen gekommen.

Ein 25-jähriger Polo-Fahrer fuhr gegen ein Straßenschild. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten versuchte er fußläufig zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 25-Jährigen in der Alten Poststraße. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Polo-Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Vortest verlief positiv. Die Ordnungshüter fuhren mit dem 25-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache nach Weidenau. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten sowohl den Führerschein, als auch die Fahrzeugschlüssel sicher.

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier