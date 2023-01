Schwerer Verkehrsunfall auf der B55: Zwei Personen bei Zusammenstoß zwischen LKW und PKW verletzt

(wS/red) Lennestadt 24.01.2023 | Auf der B55 zwischen Bruchhausen und Bonzelerhammer kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem LKW.

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wurde durch den Frontalzusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Rettungshubschrauber war nach zwei Minuten an der Einsatzstelle und der Notarzt ordnete eine sofortige Rettung an. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 48-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B55 ist derzeit (13:30 Uhr) noch voll gesperrt. An der Einsatzstelle musste sich die Feuerwehr neben der Menschenrettung auch noch um auslaufende Betriebsstoffe kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Infos vor.









Fotos: A. Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier