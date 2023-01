Tag der offenen Tür im BiGS – Bildungsinstitut Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen GmbH

(wS/red) Siegen 22.01.2023 | Das Kennenlernen ganz BIG am Samstag, den 21.01.2023, in der Saarbrücker Straße 9, in Siegen, war ein spannendes, abwechslungsreiches und gelungenes Abenteuer für alle Interessentinnen und Interessenten.

Das Ziel des BiGS bestand darin, möglichst viele Menschen in den Bereichen Pflege und soziale Berufe zu begeistern. An diesem Tag konnte jeder seinen individuellen Lernerfolg erreichen: Diejenigen, die bereits über umfangreiche Kenntnisse in Bezug auf Pflege verfügen, konnten diese vertiefen oder neue Erkenntnisse gewinnen; andererseits waren auch Neulinge willkommene Gäste des BiGS.

Die praktischen Bestandteile der Aus- und Weiterbildungen finden in modern ausgestatteten Skills Labs statt, die den Besuchern an diesem Tag einen Einblick in die Praxiswelt ermöglichten. Das BiGS arbeitet eng mit renommierten Krankenhäusern zusammen, was es erlaubt, die theoretisch gelernten Inhalte direkt in die Praxis umzusetzen. Als Partner der jeweiligen Kliniken bekommen Interessierte einen detaillierteren Einblick in deren Alltag.

Darüber hinaus wird auch großer Wert auf ein positives Arbeitsklima innerhalb der Aus-/ Weiterbildungen gelegt. Je nach Fachrichtung steht somit ein Team kompetenter Lehrer:innen und Anleiter:innen zur Seite, die die Besucher bei allen Fragen rund um die Aus- oder Weiterbildungen beraten und unterstützen können.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

