Sascha Leicher verstärkt den TuS Alchen

(wS/tus) Freudenberg 20.01.2023 | Zur Rückrunde verstärkt sich die 1. Mannschaft die TuS Alchen mit dem 35-jährigen Sascha Leicher, der vom Ligarivalen SSV Solbach-Buchen auf die „Wolfskaute“ wechselt. Als erfahrener Oberliga-Spieler soll er der Mannschaft mehr Stabilität verleihen und seine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben.

Seine bisherigen Stationen als Spieler waren u.a. RW Hünsborn, TuS Erndtebrück und SG Betzdorf. In Solbach- Buchen war es zuletzt als spielender Trainer aktiv. "Sascha ist ein absoluter Wunschspieler für uns. Durch seine höherklassige Erfahrung und Qualität wird er die Mannschaft deutlich bereichern. Wir freuen uns sehr ihn von unserem Verein und der Mannschaft überzeugt zu haben", so Fußball- Abteilungsleiter Philipp Vogelsang.

Auch Trainer Carsten Brodbek freut sich über die Neuverpflichtung: „Wir hatten tolle Gespräche mit ihm und er wird auch mit seinem Charakter super zur Mannschaft passen." Der in Seelbach wohnende Familienvater steht dem TuS ab sofort zur Verfügung und wird zum Vorbereitungsstart zum Team stoßen. "Ich freue mich auf die Aufgabe in Alchen und bin gespannt, was wir alles mit dem Verein erreichen können", so Sascha Leicher zu seiner neuen Herausforderung.

Das Foto zeigt v.l.n.r. Trainer Carsten Brodbek, Sascha Leicher und Abteilungsleiter Philipp Vogelsang

