Verkehrsunfall in Eiserfeld: Zwei Frauen verletzt und 10.000 Euro Sachschaden

(wS/red) Siegen – Eiserfeld 04.01.2023 | Am Mittwochmorgen kam es auf der Höllenwaldstraße Ecke Eiserfelder Starße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Eine 36-Jährige befuhr die Höllenwaldstraße in Richtung Eiserfeld. Auf der Eiserfelder Straße fuhr Sie in den dortigen Kreisverkehr ein um die zweite Ausfahrt in Richtung Siegen zu nehmen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin in den Kreisel ein, ohne auf die vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmerin zu achten. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Corsa-Fahrerin wurde in Ihrem Fahrzeug zunächst von einem Notarzt behandelt und anschließend durch die Feuerwehr Patienten schonend aus dem PKW befreit. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro

