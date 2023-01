Verkehrsunfall zwischen Pkw und Schlittenfahrer und weitere Unfälle aus dem Kreis Olpe

(wS/ots) Kreis Olpe 23.01.2023 | Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe Ein Unfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Freitag (20. Januar) gegen 12:45 Uhr auf der Negertalstraße in Unterneger ereignet. Dabei befuhr ein 64-Jähriger die Straße von Kessenhammer kommend in Richtung Unterneger. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, fuhr über eine Leitplanke und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 64-Jährige Alkohol getrunken und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zwei Vorteste wiesen positive Ergebnisse auf. Im Anschluss an die Behandlung im Krankenhaus brachten die Polizisten den Fahrer zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache. Dort stellten sie zudem den Führerschein sicher und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen, an der Leitplanke, dem Baum und einem Zaun Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Schlittenfahrer

Wenden Am Samstag (21. Januar) ist ein acht Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Zum Öhlchen“ in Schönau verletzt worden. Dabei befuhr zunächst ein Pkw-Fahrer die Straße, als plötzlich ein Kind mit einem Schlitten die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Junge verletzt wurde. Zudem zerbrach der Schlitten. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte das Kind vor Ort und übergab es anschließend an die Erziehungsberechtigten. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

Bereich Lennestadt / Altenhundem

Alleinunfall aufgrund von Glätte und Schnee

Lennestadt Am Samstag (21. Januar) ist gegen 00:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Verbindungsweg zwischen der L 737 und dem Wanderparkplatz Buchhagen ein 22-Jähriger verletzt worden. Dabei befuhr der junge Fahrer den abschüssigen Weg in Richtung Obervalbert. In einer Rechtskurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision wurde er verletzt. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Lennestadt Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (21. Januar) gegen 01:15 Uhr auf der B 517 ereignet. Zunächst befuhr eine 32-Jährige die Straße in Richtung Kirchhundem. Währen der Fahrt fuhr sie auf einen ihr vorausfahrenden Pkw auf. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die 32-Jährige wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Fahrerin die eingesetzten Beamten beleidigte, schrieben diese eine entsprechende Anzeige unter anderem wegen Trunkenheit und Beleidigung. Der 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihre Autoschlüssel sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

