11. Mädelsflohmarkt in Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 07.02.2023 | Die TKS lädt ein zum beliebten und sehnlichst erwarteten Mädelsflohmarkt, der am 18. März 2023 im Haus des Gastes, Bad Laasphe stattfindet. Der bereits 11. Second-Hand-Markt für Frauen findet in der Zeit von 12:00 – 16:00 Uhr statt. Schnäppchenjägerinnen und Shoppingqueens können wieder nach Herzenslust stöbern. Alles was Frau an Kleidung, Schuhen, Taschen, Schmuck und Accessoires braucht, wird hier wieder im Angebot sein.

Interessentinnen können sich in der Zeit vom 13.-19. Februar 2023 anmelden. Das Anmeldeformular ist ab sofort auf der Website: www.bad-laasphe.de zu finden und liegt im Haus des Gastes aus.

Eine Anmeldung ist durch Abgabe des ausgefüllten Formulars per E-Mail: flohmarkt@tourismus-badlaasphe.de, Fax: 02752 7789, Post oder persönlich im Büro der TKS (Wilhelmsplatz 3) im Haus des Gastes möglich.

Aufgrund der langen Coronapause und organisatorischer Umstrukturierungen können bereits in 2020 vergebene Zusagen des damals abgesagten Flohmarktes nicht berücksichtigt werden. Es wird um eine erneute Anmeldung gebeten.

Weitere Informationen auch telefonisch: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752 898.



