Ältere Menschen im Visier

Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater unterstützen das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

(wS/ots) Siegen 17.02.2023 |Seniorinnen und Senioren werden immer häufiger Opfer von Betrugsmaschen. Auch im Straßenverkehr stellen sie eine Risikogruppe dar.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein (KP/O) hat deshalb im Jahr 2017 das Konzept der Seniorensicherheitsberater ins Leben gerufen.

Hierbei handelt sich um aktuell 28 lebenserfahrene Bürgerinnen und Bürger, in der Regel ältere Menschen, aus den Städten und Gemeinden der Bereiche Siegen und Wittgenstein, die die Polizei in der Prävention (Vorbeugung) im Bereich der Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen und bei der Sicherheit im Straßenverkehr unterstützen.

Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater halten z. B. Vorträge zu dieser entsprechenden Thematik in ihrem Wohnumfeld in Vereinen oder Seniorentreffs, führen auf Wunsch Einzelgespräche und geben praktische Ratschläge u.a. zu den Themen Betrug (Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Schockanrufe) und Trickdiebstählen.

Wenn Sie Interesse an einem solchen Vortrag haben, dann melden Sie sich in unserem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein unter 0271/7099-4800 oder per E-Mail unter kpo.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de und wir werden einen entsprechenden Kontakt zu unseren Seniorensicherheitsberaterinnen und -beratern herstellen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier