Auf frischer Tat erwischt – Einbrecher versucht zu flüchten doch das klappt nicht

(wS/ots) Siegen 14.02.2023 | In den Mittagsstunden des gestrigen Montags (13.02.2023) hat eine 57-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Straße Auf der Hohenfuhr einen lauten Knall im Hausflur gehört. Da sich die Frau gerade zu Besuch bei einer Nachbarin befand, sahen beide nach und stellten fest, dass die Wohnungstür der 57-jährigen aufgebrochen wurde.

In der Wohnung erblickten beide Frauen einen Mann, der dort herumlief und bereits ein Handy und ein Tablet in der Hand hielt. Um ihn an der Flucht zu hindern, stellten sich beide Frauen vor die Wohnungstür. Der Täter packte eine der Frauen und schubste sie zu Boden, wodurch sie sich an der Schulter verletzte. Die Söhne der beiden Frauen konnten den Täter bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festhalten.

Den 19-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Einbruchs, der Sachbeschädigung und der Körperverletzung. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier