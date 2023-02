BMW Ausstellung in Erndtebrück bietet 2023 anlässlich 100. Jubiläum von BMW Motorrad drei Veranstaltungen an

(wS/red) Erndtebrück 05.02.2023 | Anlässlich des 100. Jubiläums von BMW Motorrad öffnet die Rudolf-Bald-Stiftung-weiß-blau ihre Ausstellung in Erndtebrück 2023 zu drei Terminen. Wie jedes Jahr gibt es einen Tag der offenen Tür jeweils am letzten Sonntag im Mai – Pfingstsonntag, 28.05.2023 und am Tag der Deutschen Einheit am 03. Oktober, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr.

An den beiden Tagen öffnet das in Erndtebrück ansässige Museum wieder ihre Türen für Interessierte von nah und fern. An diesen Tagen können die mehr als 50 klassischen Motorräder mit Zweizylinder-Boxermotoren aus dem Hause BMW sowie einige seltene PKW und die militärhistorischen Fahrzeuge, herausgeputzt in Bestform, gerne wieder besichtigt werden.

Das Team rund um Stiftungsgründer Rudolf Bald öffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr die Türen in der Grimbachstraße 34 in 57339 Erndtebrück, um gemeinsam mit BMW Fans die Jubiläumssaison 2023 gebührend und entspannt feiern zu können.

Im Jubiläumsjahr der bayerischen Motorradmarke wird die so in Deutschland einzigartige Motorradschau außerdem am Sonntag, den 11. Juni von 11.00 bis 13.00 Uhr ein Etappenziel der Motorradstafette des BMW Club Mobile Classic e. V. zum 100. Jubiläum von BMW Motorrad. Unter dem Motto „Von der Isar an die Spree“ führt die Tour mit klassischen Fahrzeugen vom ehemaligen BMW Motorrad-Werk München-Milbertshofen zum BMW Werk Berlin-Spandau und macht an dem Sonntag gegen Mittag eben Station im beschaulichen Erndtebrück in Wittgenstein.

Zweirad- und Klassikfreunde sollten sich daher die Termine im Kalender 2023 schon mal eintragen und auf den Weg nach Erndtebrück zu Bald’s historischer Fahrzeugschau machen, um die mehr als 50 Fahrzeuge zählende Sammlung mit ganz besonderen Stücken wie etwa einem der ersten BMW R 32 Motorräder aus dem Jahre 1923 zu besichtigen. Einige der Stiftungsmitglieder stehen dabei gerne auch persönlich für Fragen zur Verfügung.

Pfingstsonntag, 28.05.2023

10.00 – 17.00 Uhr, Tag der offenen Tür

Sonntag, 11.06.2023

11.00 – 13.00 Uhr, Etappenziel der Motorradstafette des BMW Club Mobile Classic e. V. zum 100. BMW Motorrad Jubiläum, „Von der Isar an die Spree“ vom ehemaligen BMW Motorrad- Werk München-Milbertshofen zum BMW Werk Berlin-Spandau

Tag der deutschen Einheit, Dienstag, 03.10.2023

10.00 – 17.00 Uhr, Tag der offenen Tür

– 100 Jahre BMW Motorrad

– 100 Jahre BMW R 32

– voraussichtlich: mit BMW Pressstahlrahmen Treffen der BMW 1 und 2 Zylinder Motorräder der 1930er Jahre

Interessierte, die an einem der Tage der offenen Tür den Weg nach Erndtebrück nicht schaffen, können sich ab sofort auch wieder für eine Individuelle Führung in kleinen Gruppen gerne über die Kontaktdaten auf der Homepage www.bmw-ausstellung.de melden.

Rudolf-Bald-Stiftung-weiß-blau

Große Mittel 13

57339 Erndtebrück

Ausstellung:

Bald’s historische Fahrzeugschau

Grimbachstraße 34 / Ecke Sonnenweg (Richtung Hachenberg Kaserne)

57339 Erndtebrück

WGS 84

N 50° 59′ 24.4“ E 8° 14′ 46.5“

Vertreten durch: Rudolf Bald (Vorsitzender)

Fotos: Arnd Dickel

