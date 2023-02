Einladung zur Gauwanderung „Das sind ja schöne Aussichten“ in Helberhausen

(wS/tsg) Netphen 12.02.2023 | Aufgrund ihres 125-jährigen Vereinsjubiläums der TSG Helberhausen finden in diesem Jahr einige besondere sportliche Aktivitäten in Helberhausen statt. So auch eine Gauwanderung in Zusammenarbeit mit dem Siegerland Turngau. Dazu lädt der Turnverein am 19.03.2023 ganz herzlich nach Helberhausen ein. Gestartet wird gemeinsam um 10 Uhr ab der Turnhalle Helberhausen.

Die Wanderung führt über eine etwa 15 km lange Strecke rund um Helberhausen mit vielen schönen Aussichten. Im Anschluss an die Wanderung können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Turnhalle an einem reichhaltigen Kuchenbuffet und heißer Suppe wieder stärken.

Weitere Informationen sind auf www.tsg-helberhausen.de zu finden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier