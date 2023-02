Fahrbahnmarkierungen sorgen im Wilnsdorfer Einkaufszentrum für mehr Fußgängersicherheit

(wS/wi) Wilnsdorf 22.02.2023 | Schritt für Schritt geht’s im Wilnsdorfer Einkaufszentrum in Sachen Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer weiter. Aktuell werden Fußgänger-Bildsymbole auf der Fahrbahn angebracht, die einen Gehweg andeuten. So werden Autofahrer sensibilisiert für alle, die zu Fuß unterwegs sind. Und um das Autokreiseln auf der Suche nach einem Parkplatz ein wenig zu reduzieren, wurden drei zusätzliche Parkplätze an der Ostseite des Rathauses geschaffen. „Natürlich ist die Verkehrssituation am Marktplatz damit noch lange nicht perfekt, an den beengten Platzverhältnissen als Kernproblem können wir so leicht nichts ändern“, weiß Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler, der die Verkehrsberuhigung angestoßen hatte, „aber die Lage mit kleinen Maßnahmen zumindest etwas besser machen – das geht, und das tun wir“.

Als nächstes sollen Fahrbahnschwellen in der Tempo-20-Zone angebracht werden, um die Geschwindigkeit noch effektiver zu senken. Außerdem sind Fahrradabstellmöglichkeiten an mehreren Stellen im Einkaufszentrum geplant. „Dafür können wir Fördermittel gewinnen, deswegen sitzt unser Klimaschutzmanager gerade über den Antragsformularen“, berichtet der Bürgermeister und hofft auf einen Baubeginn noch vor dem Jahresende.

Die Punkte werden die Verkehrsberuhigung im Einkaufszentrum abrunden, die Hannes Gieseler mit der Erweiterung der Einbahnregelung vor einem Jahr angestoßen hatte. „Mein Eindruck ist, dass seitdem deutlich weniger brenzlige Situationen für Fußgänger wie für Autofahrer auftreten“, zieht der Bürgermeister eine positive Bilanz. Auch Tempo 20 werde besser eingehalten, seitdem die Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf der Fahrbahn markiert wurde. „Und mit solchen ‚kleinen‘ Maßnahmen werden wir nach und nach in allen Orten für mehr Verkehrssicherheit sorgen“, verspricht der Bürgermeister.

Fotos: Gemeinde Wilnsdorf

Kleine Bildchen, große Wirkung

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier