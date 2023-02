Familien-Karneval-Spezial in der Alten Vogtei

(wS/bu) Burbach 16.02.2023 | Helau und Alaaf! Der Höhepunkt der Karnevalssession ist erreicht. Am Montag, 20. Februar, ist Rosenmontag. Und auch, wenn eingeschworene Burbacher Jecken für einen richtigen Festumzug nach Köln, Mainz, Düsseldorf oder wenigstens bis nach Herdorf fahren müssen, dürfen sich kleine Närrinnen und Narren einen Tag später auf ein deutlich näheres Faschingvergnügen freuen. Im Rahmen des ersten Familiennachmittages in der Alten Vogtei laden das Familienbüro und die Tourist-Information Burbach am Veilchendienstag, 21. Februar, von 13.30 bis 15.30 Uhr zu einem Karneval-Spezial in das historische Amtshaus ein.

Ob gefährlicher Pirat, märchenhafte Prinzessin, schwertbewehrter Ninjago-Ninja oder fantasievolles Regenbogeneinhorn – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf vielfältige Verkleidungen. Die Kreativität soll auch belohnt werden: Die schönsten Kostüme werden prämiert. Wer keine Verkleidung hat, ist dennoch herzlich willkommen und kann sich von 13.30 bis 14.30 Uhr beim Kinderschminken „karnevalsfertig“ machen lassen (natürlich auch alle mit Kostüm). Von 13.45 bis 14.15 Uhr ist dann Karnevalstanz auf dem Ollern angesagt. Als Überraschungsgast wird der Drache Fu die Tanzfläche betreten und mit den Kindern den Dachstuhl rocken. Magisch wird es schließlich bei der Zaubershow mit Pikkus, ehe das Karnevals-Spezial in der Alten Vogtei mit der Siegerehrung des Kostümwettbewerbs bunt und launig endet.

Die Veranstaltung ist kostenlos, das Familienbüro und die Tourist-Information freuen sich aber über eine kleine Spende, die für die Gestaltung der künftigen Familiennachmittage (immer am letzten Dienstag des Monats) verwendet werden wird. Getränke und Karneval-Snacks stehen in der Cafeteria bereit und versüßen zusätzlich den Nachmittag – auch ganz ohne fliegende Kamellen vom Umzugswagen.