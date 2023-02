Feuerwehreinsatz in der Siegener Straße in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 02.02.2023 | Am Donnerstag Vormittag gegen 10:28 Uhr wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Einsatz in der Siegener Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus hatte ein Heimrauchmelder angeschlagen.

Die Feuerwehr stellte schnell fest, dass es in einer Wohnung zu einer Verqualmung durch Essen am Herd gekommen war. Eine Anwohnerin musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr sorgte anschließend dafür, dass die Wohnung gelüftet wurde.

Während des Einsatzes war die Siegener Straße einspurig befahrbar.

Fotos: Nancy Vilela Correia

