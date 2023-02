Feuerwehreinsatz in Siegen-Seelbach schnell abgeschlossen

(wS/mg) Siegen-Seelbach 06.02.2023 |Am Montag wurde die Feuerwehr in die Straße „Am Ehrenmal“ in Seelbach alarmiert, nachdem ein Kohlenmonoxid-Melder ausgelöst hatte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Bewohner des Hauses es bereits verlassen. Die Feuerwehr betrat das Gebäude unter Atemschutz, um die Kohlenmonoxid-Werte im Inneren zu messen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, und der Einsatz war beendet. Der Bewohner konnte das Haus ohne Bedenken wieder betreten.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier