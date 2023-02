Hangabsturz in Siegen: Info-Veranstaltung für Betroffene in der Siegerlandhalle

(wS/si) Siegen 18.02.2023 | Am frühen Samstagmorgen, 18. Februar 2023, hat sich an einem Hang in der Straße „Unter dem Klingelschacht“ in Siegen eine sogenannte Erosionsrinne gebildet. Siehe Erstbericht wirSiegen.de

Große Mengen Erde sowie ein Baum sind abgerutscht, ein Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. Für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner der Hausnummern 30 und 32 gibt es am Nachmittag eine Info-Veranstaltung mit Bürgermeister Steffen Mues in der Siegerlandhalle.

Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich ab 15.30 Uhr im Foyer des Großen Saals der Siegerlandhalle einfinden, dort erhalten sie Informationen zum weiteren Vorgehen.

Darüber hinaus steht das städtische Ordnungsamt unter (0271) 404-2222 für Rückfragen zur Verfügung. Die Durchwahl ist am heutigen Samstag bis 22.00 Uhr besetzt, am Sonntag, 19. Februar, von 12.00 bis 20.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können die Betroffenen Kontakt zu Polizei und Feuerwehr aufnehmen.