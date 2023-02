Abgerutschter Hang „Unter dem Klingelschacht“ in Siegen sorgt für Probleme

(wS/red) Siegen 18.02.2023 | ERSTMELDUNG | Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr gab es nach Aussagen von Betroffenen gegenüber wirSiegen.de „einen lauten Schlag“ in der Straße „Unter dem Klingelschacht“ in Siegen. Wenig später klingelte es an den Haustüren einiger Bewohner der Straße. Die Polizei forderte die Personen auf, aus Sicherheitsgründen die Wohnungen zu verlassen. Grund dafür war ein abgerutschter Hang der sich gelöst hat und in Richtung Leimbachstraße abgerutscht ist.

Die Polizei sperrte daraufhin die Straße aus Sicherheitsgründen ab, da weitere Erdrutsche nicht ausgeschlossen werden können. Spezialisten befinden sich aktuell vor Ort, um zu prüfen, ob nahegelegene Häuser einsturzgefährdet sind. Der Einsatz wird laut Angaben der Siegener Feuerwehr noch längere Zeit andauern.

Update:

Seit den frühen Morgenstunden unterstützt das THW im Stadtgebiet von Siegen. Derzeit sind unter anderem aus dem Ortsvewrband Siegen der Baufachberater, der Trupp „Unbemannte Luftfahrtsysteme“ (UL) und der Zugtrupp vor Ort. Ebenfalls alarmiert ist das „ Einsatzstellensicherungssystem “ (ESS) des THW Ortsverbands Remscheid.

Nach ersten Infos der Feuerwehr wurden 22 Bewohner evakuiert. Die Einsatzkräfte müssen nun erkunden, wie sich der Hang weiter verhält. Das Bergamt wurde hinzugezogen und arbeitet an einer Lösung. In der Zwischenzeit werden die betroffenen Bewohner von der Feuerwehr und dem Malteser Hilfsdienst betreut.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de