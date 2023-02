Imkerverein Johannland feiert 75-jähriges Jubiläum und verzeichnet steigende Mitgliederzahlen

(wS/jo) Netphen 17.02.2023 | Imkern erfreut sich aktuell immer größerer Beliebtheit. Auch für den Imkerverein Johannland konnte dessen 1. Vorsitzende Judith Schneider bei der Jahreshauptversammlung am 02.02.2023 im Gasthof Jokebes in Irmgarteichen von steigenden Mitgliederzahlen und einem regen Vereinsleben berichten.

„Die mehrtägige Fahrt zum Bieneninstitut in Mayen im vergangenen Jahr war der absolute Höhepunkt!“, da waren sich die Vereinsmitglieder einig. Dieses Jahr wird es nicht weniger spektakulär, kann der Imkerverein Johannland doch 2023 auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblicken. Die erste dokumentierte Erwähnung stammt aus dem Jahr 1948. Das muss natürlich gefeiert werden. Und so präsentierte der Vorstand einen prall gefüllten Veranstaltungsplan, unter anderem mit Vorträgen, Seminarangeboten und Präsentationen. Als besondere Highlights im Jubiläumsjahr sind ein Ausflug zum Stöffelpark mit Besichtigung der Hachenburger Brauerei im Juni sowie ein Jubiläums-Sommerfest im August geplant. Andreas Schlosser, Vorsitzender des Kreisimkervereins Siegerland, ergänzte die positive Bilanz mit

Aktuellem aus dem Kreis- und Landesimkerverband. Ein außergewöhnliches Jubiläum feierte Franz Josef Schmick. Er wurde für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Bei den Wahlen wurde Judith Schneider als 1. Vorsitzende für 3 Jahre bestätigt. Zum neuen Kassierer wurde Thomas Groos für 1 Jahr gewählt. Beide werden unterstützt vom 2. Vorsitzenden Tobias Klotz, der Schriftführerin Helma Groos sowie Beisitzerin Marina Gräbener und Beisitzer Rudi Zapf.

Der Imkerverein Johannland veranstaltet von März bis Oktober an jedem 1. Donnerstag im Monat einen Stammtisch. Am 13. April steht das Thema Bienengesundheit im Fokus. Der Bienensachverständige Henrik Zischek wird an diesem Abend zu Gast sein und zu Vorbeuge- und Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Bienenkrankheiten Auskunft geben. Alle interessierten Imker und auch Interessierte ohne eigenen Bienenstock sind herzlich eingeladen.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Imkervereins www.imkerverein-johannland.de oder unter der E-Mail: imkerverein-johannland@gmx.de .