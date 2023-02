Inka Meyer präsentiert „Zurück in die Zugluft“ – Eine heitere Kampfansage gegen die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins

(wS/nk) Neunkirchen 22.02.2023 | Das Thema Selbstoptimierung ist in aller Munde: Wie können wir noch besser leben, schöner aussehen, effektiver arbeiten? Tausende Antworten darauf geben uns das Internet, Personal Trainer und Mental Coach – nicht zu verwechseln mit der heimischen Couch! Der Coach hilft bei der Selbstfindung. „Nur was, wenn mir nicht gefällt, was ich da finde?“, fragt sich die Kabarettistin Inka Meyer. In ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“ nimmt sie die Blüten, die der Versuch treibt, das Maximum aus jeder Situation und sich selbst herauszuholen unter die Lupe. Ihr Ergebnis: „Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde.“

Aus diesem Grund gibt sich die Kabarettistin am Freitag, 3. März, 20 Uhr, im Otto-Reiffenrath-Haus auf die hochkomische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben. Karten gibt es am Empfang in Neunkirchener Rathaus, über das Kartentelefon 02735 767-1 und an der Abendkasse.