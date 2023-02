Kontinuität auf der Trainerbank im Helsbachtal – Trainerteam um Serdar Adiller verlängert um ein weiteres Jahr

(wS/fce) Siegen 06.02.2023 | Fußball-Bezirksligist FC Eiserfeld hat in den ersten Wochen des Jahres 2023 die Planungen für die kommende Spielzeit 23/24 vorangetrieben und kann auf der sportlichen Kommandobrücke Vollzug vermelden. Die Verträge mit Cheftrainer Serdar Adiller, seinem Co-Trainer Christian Aehl und Torwart-Trainer Thomas Fries konnten vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert werden. Adiller geht damit im Sommer in die zweite Spielzeit an der Seitenlinie der Südsiegerländer. Die Vereinbarung gilt ligaunabhängig.

Serdar Adiller geht im Sommer in sein zweites Jahr als Eiserfelder Coach. Neben Adiller, auf der Position des Cheftrainers, haben ebenfalls Co-Trainer Christian Aehl, Torwart-Trainer Thomas Fries und die Betreuer Bastian Otto und Fabian Schmidtgen die Zusage gegeben und setzen ebenfalls das Engagement fort.

Henning Aehl, sportlicher Leiter: „Wir freuen uns dass uns die Trainer und Betreuer der 1. Mannschaft die Zusage für eine weitere Spielzeit ohne großes Zögern gegeben haben. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainerteams und daher stand es für uns außer Frage dass wir die Verträge verlängern wollen. Alle leisten großes Engagement, die Tabelle spiegelt das leider aktuell nicht wieder. Dort werden wir – ich glaube fest daran – gemeinsam rauskommen, die Klasse halten und auch im kommenden Jahr in der Bezirksliga spielen. Mit den frühzeitigen Verlängerungen setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Philosophie der Kontinuität und setzen diese fort. Wir gehen hoch motiviert in die Rückrunde und wollen versuchen die Jungs so gut wie möglich zu entwickeln.“

Serdar Adiller, Cheftrainer: „Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir unabhängig der Tabellensituation unheimlichen Spaß und ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Eiserfeld. Wir werden die Klasse halten und auch kommendes Jahr in der Bezirksliga spielen. Die Trainingsarbeit mit den Jungs macht Spaß, alle ziehen gut mit und der Teamgeist ist sehr gut. Jetzt liegt der volle Fokus auf der Rückrunde, wir wollen gemeinsam aus der schwierigen Situation einen positiven Abschluss im Sommer mit dem Klassenerhalt feiern.“, sagt Serdar Adiller zur Verlängerung des Engagements im Helsbachtal.

Neben den Funktionären hat auch der fast der komplette Kader die Zusage für die kommende Saison gegeben. Die Spieler Marius Dreker (SG Mudersbach/Brachbach), Lukas Weber (SV Germania Salchendorf) und Julian Eckhardt (Karriereende) haben für den Verbleib im kommenden Sommer nicht zugesagt und werden den Verein verlassen.

