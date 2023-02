Kreuztal: Unfall auf der Siegener Straße geht glimpflich aus

(wS/red) Kreuztal 17.02.2023 | Gestern Abend um 19:24 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße gerufen. Ein SUV fuhr in Richtung Buschhütten und beabsichtigte, in die Leystraße abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Kleinwagen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Feuerwehrkameraden der Kreuztaler Feuerwehr, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in unmittelbarer Nähe befanden, wurden auf den Vorfall aufmerksam und sicherten umgehend die Unfallstelle ab. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de