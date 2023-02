L719 bei Walpersdorf – LKW drohte nach Fahrfehler umzustürzen

(wS/red) Netphen 03.02.2023 | Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, kam es in Richtung Siegquelle bei Walpersdorf zu einem Unfall mit einem LKW. Der Fahrer geriet zu weit nach rechts von der Straße und der LKW drohte umzukippen.. Glücklicherweise blieb das Fahrzeug an der Leitplanke in Schräglage hängen. Ein Abschleppunternehmen sicherte den LKW und zog ihn wieder auf die Straße. Die L719 musste für über eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Fotos: Nancy Vilela Correia

