Löschgruppe Niederdresselndorf erhält modernen Einsatzleitwagen

(wS/bu) Burbach 08.02.2023 | Neuzugang bei der Löschgruppe Niederdresselndorf – 127.000 Euro in neues Feuerwehrfahrzeug investiert



Nach 18 Jahren wurde nun der bisherige Einsatzleitwagen (ELW) durch ein modernes Fahrzeug ersetzt. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden und Freunde der Feuerwehr kamen zur offiziellen Übergabe und begrüßten das neue „Pferd“ im Stall, das im Einsatzfall dank des starken 2,0-l-TDI-Motior mit der Kraft von 103 PS „galoppiert“.

127.000 Euro investierte die Gemeinde Burbach in den von der Firma Redcar in Adendorf (bei Lüneburg) auf einem VW-Crafter-Fahrgestell aufgebauten ELW.

„Vorfreude ist die schönste Freue“, sagte Burbachs Bürgermeister Christoph Ewers schmunzelnd mit Blick auf die lange Lieferzeit von über einem Jahr. Dann wurde er ernst: „Es ist bemerkenswert, welche technischen Möglichkeiten es gibt und welche Technik verbaut werden kann und inzwischen auch muss, um die Einsätze in hoher Qualität leisten zu können. Mein Wunsch ist es, dass das Fahrzeug tatsächlich dazu beiträgt, alle Einsätze noch besser als zuvor bewältigen zu können, dann ist das Geld gut investiert.“

Den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten wünschte er abschließend „gute Einsätze und stets eine gesunde und sichere Heimkehr“.

Ausgestattet ist das Fahrzeug mit moderner Kommunikationstechnik, wie Digitalfunk, 2 Car-PC und fünf TFT-Monitoren, Telefonanlage sowie Whiteboard und Laser-Drucker. Das Fahrzeug verfügt über einen abgetrennten Funkraum sowie einen Besprechungstisch, an dem bis zu vier Personen Platz finden (die vorderen Sitze können gedreht werden). Außen ist an der Beifahrerseite eine Markise angebracht, die an der Einsatzstelle den Einsatzkräften entsprechenden Wetterschutz bietet.

Darüber hinaus ist er mit funktionalen Stauräumen ausgestattet, in denen z. B. Multifunktionsgeräte, Schlüsseltresor sowie erforderliche Unterlagen ihren Platz finden. Die Beleuchtung ist in LED-Technik ausgeführt.

Das Fahrzeug verfügt über eine Warnanlage mit Durchsagefunktion, Martinshörner, Frontblitzer und Heckwarnbeklebung. Zusätzlich sind auf dem Fahrzeug Pylonen, Handlampen und ein Stromerzeuger verlastet.

„Das ist kein Fahrzeug nur für Niederdresselndorf oder den Hickengrund, sondern für die ganze Kommune“, so Markus Schwarze, Leiter der Burbacher Feuerwehr. „Es ist das zweite Fahrzeug dieser Art neben dem der Burbacher Einheit und dient ebenfalls zur Führungsunterstützung der Einsatzleitung.“ Mit der individuell ausgesuchten und zusammengestellten Ausstattung habe man „das Beste herausgeholt, was wir für die Einsätze in Burbach brauchen“. Stefan Löhl, Einheitsführer in Niederdresselndorf, bedankte sich bei der Verwaltung und beim Rat der Gemeinde dafür, dass die Mittel für das Fahrzeug bereitgestellt wurden. Außerdem freute er sich, bei der offiziellen Übergabe neben aktiven Kameradinnen und Kameraden auch Mitglieder der Ehrenabteilung, Vertreterinnen und Vertreter der Politik, Ortsvorsteher Dietmar Simmert und Gäste aus den Nachbareinheiten begrüßen zu dürfen.

