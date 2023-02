Mehrere Gegenstände aus Umkleidekabinen gestohlen

(wS/ots) Siegen 03.02.2023 | Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) mehrere Gegenstände aus den Umkleidekabinen einer Schule gestohlen. Zwischen 15:35 Uhr und 15:55 Uhr schlugen die Unbekannten in der Schule an der Ferndorfstraße in Siegen-Weidenau zu, während die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht waren. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Tablets, Kleidung und Kopfhörer. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es nicht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Mithilfe unter der 0271/7099-0

