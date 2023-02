Miniatur-Kunst mit großem Wow-Effekt Aktionswochenende zum Auftakt der Ausstellung „Geschichte(n) im Modell“ im Museum

(wS/wi) Wilnsdorf 27.02.2023 | Eine Kuh, die von Aliens entführt wird, direkt neben einer historischen Siegener Bahnstrecke? Die einzige Grenze, die es im Modellbau gibt, ist das Ende der Tischkante. Deshalb macht das Zusammenspiel zwischen künstlerischer Freiheit und detailreicher Genauigkeit in Miniaturperspektive die neue Sonderausstellung „Geschichte(n) im Modell“ im Museum Wilnsdorf ab 11. März zu etwas ganz Besonderem.

Gestartet wird die Ausstellung mit einem ganzen Aktionswochenende. Auf einem 45-Meter-Abschnitt in der Festhalle fahren Güterzüge auf aufwendig gestalteten Strecken und werden dabei professionell von den Schaffnern der IG Modellbahn Siegerland koordiniert. Dabei müssen Streckenverlauf, Weichenstellung, Bahnübergänge und vieles mehr beachtet werden, was einer echten Bahnstreckenkoordinierung sehr nah kommt und beeindruckend zu beobachten ist. Ein zusätzlicher Hingucker sind die „Gartenbahnen“ der LGB-Freunde Diehl & Stolz, die an diesem Wochenende in Aktion erlebt werden können. Diese großen Bahnen könnten sogar Menschen tragen!

Kleine und große Eisenbahn- und Modellenthusiasten brauchen aber auch nach dem Aktionswochenende nicht auf die „Bewegung“ zu verzichten. Ein Teil der Ausstellung im Museum lädt auch im Anschluss dazu ein, durch einen Schalter oder – wie früher bei den Spielwarengeschäften kurz vor Weihnachten – durch die an die Scheibe gepresste Hand, die eine oder andere Lok auf die Reise zu schicken.

Das Aktionswochenende geht am Samstag, den 11. März, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, den 12. März, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5€ für Erwachsene, ermäßigt 4€ und Familien zahlen 13€.

Foto: Geimeinde Wilnsdorf