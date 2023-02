Neuer Internetauftritt der Tourismusregion Bad Laasphe und des Pilzkundemuseums

(wS/Bl) Bad Laasphe 23.02.2023 | Seit Neuestem präsentiert sich die touristische Seite Bad Laasphes in neuem Design und weckt mit stimmungsvollen Bildern die Lust auf einen Urlaub in der Region.

Abgelöst wird die bestehende Website, die seit acht Jahren online war und nicht mehr den digitalen Anforderungen entspricht. Schnelle Ladezeiten, gute Lesbarkeit, reduzierter Inhalt und für den mobilen Zugriff optimiert, dazu noch Suchmaschinen optimiert waren die Hauptgründe für den Relaunch. Das hat der neue Auftritt geschafft und überzeugt mit frischem Design, neuen Inhalten und übersichtlicher Benutzerführung.

Eindrucksvolle Bilder geben einen authentischen Eindruck der Region. Gleich auf der Startseite wird der Gast mit einer 360 Grad Tour empfangen, die ihn in die Region eintauchen lässt.

Neben der visuellen Ansprache durch Videos und Fotos, wird gezielt und bedarfsorientiert durch die Angebote der Region geleitet.Mit einem Klick gelangt man auf die Übersicht aller Gastgeber und kann teilweise direkt eine Buchung durchführen. Aktive Gäste finden eine detaillierte Übersicht aller Wandermöglichkeiten, Radtouren und weiterer Sportangebote. Genauso wird über Wellnessangebote, Kneipp-Möglichkeiten und besondere Ruhe-Orte informiert.

Wer etwas erleben möchte, findet unter gleichnamigem Reiter alle Möglichkeiten, die die Region bietet.

Eine Auflistung der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomiebetriebe verlinkt auf das vielfältige Serviceangebot der Stadt und der Ortsteile.

Wer sich auf diesen Seiten noch nicht findet und gerne aufgenommen werden möchte, der kann seine Adressdaten sowie ein Foto oder Logo an die TKS senden.

Ebenfalls nimmt die TKS gerne Meldungen zu Veranstaltungen / Kursen / Sportangeboten entgegen, die in den integrierten Veranstaltungskalender aufgenommen werden. Ganz neu sind individuelle Themen wie „Familienzeit“ oder „Urlaub mit Hund“ sowie die Rubrik „Aktuelles“, in der wichtige Informationen zu Veranstaltungen, Sperrungen oder speziellen Aktionen eingepflegt werden können.

Die neue Seite soll nicht nur Touristen ansprechen, auch der Bürger kann die Region und ihre Möglichkeiten besser kennenlernen. Sicherlich gibt es Tipps und Impulse, die Heimat selbst neu zu erkunden und sonst unentdeckte Gegenden zu besuchen.

https://www.tourismus-badlaasphe.de/

Parallel zur touristischen Seite, bekam ebenfalls der Auftritt des Pilzkundemuseums einen Neustart. Gut gegliedert vermittelt die Seite einen Eindruck über das, was den Besucher erwartet. Liefert Einblicke in die Dauerausstellung und informiert über die Pilzseminare, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Volker Walther, Leiter des Pilzkundemuseums, freut sich über den ansprechenden neuen Auftritt und hofft damit, vielen Besucher den Weg ins Museum und in die Welt der Pilze zu ermöglichen.

Schauen Sie sich um unter www.pilzmuseum.de.

„Für die touristische Seite haben wir als Team gemeinsam überlegt, was für den Gast wichtig ist, was es sich lohnt zu zeigen, welche Zielgruppen wir ansprechen. Dazu kam die Auswahl unzähliger Fotos, beschreibende Texte sowie Überlegungen zum Design.

Mit der Agentur Medienwerk hatten wir einen guten Partner, der nach unseren Wünschen das Grundgerüst der Seite gebaut hat, uns anschließend in die Welt des Webdesigns eingeführt hat, so dass wir die Seite nach und nach selbst gestalten, befüllen und immer wieder neu ausrichten konnten!

Das dauerte zwar länger als gedacht aber wir sind stolz über das Ergebnis und freuen uns auf viele Besucher – online und natürlich besonders im Anschluss hier vor Ort,“ sagt Signe Friedreich von der TKS Bad Laasphe GmbH.

Die Inhalte der Seiten werden auch zukünftig ständig den Gegebenheiten angepasst und aktualisiert, so dass sich ein Blick immer wieder lohnt.

Wie gewohnt ist die Seite unter www.tourismus-badlaasphe.de sowie www.bad-laasphe.de zu erreichen. Klicken Sie sich durch die neuen Seiten, die TKS freut sich über Ihr Feedback und ist offen für Lob und Kritik sowie Verbesserungsvorschläge!