SEVEN SUMMITS SIEGEN 2023 – Das sportliche Highlight des Sommers in Deutschlands grünster Großstadt

(wS/sss) Siegen 20.02.2023 | Am 19. August verwandelt sich Siegen zum dritten Mal in eine Outdoor-Arena und präsentiert das neueste große Sportereignis der Stadt. Nachdem die Veranstaltung im Juni 2021 mit 300 Aktiven während einer kurzen „Pandemiepause“ begann und im letzten Jahr auf 300 Läuferinnen und Läufer sowie 300 Wanderinnen und Wanderer anwuchs, macht SEVEN SUMMITS SIEGEN nun einen weiteren Sprung. Neben dem beliebten Traillauf und der Classic-Wanderung über 25 km und 800 Höhenmeter bieten die Veranstalter :anlauf und die Sektion Siegerland des Alpenvereins erstmals die SEVEN SUMMITS SIEGEN XL-Variante für Freunde des Langstreckenwanderns über 50 km und 1.200 Höhenmeter an. Die Strecke umfasst die sieben Berge Siegens und führt zu etwa 80% durch Wald und Forstwege und zu 20% durch die Stadt.

Ob Laufen oder Wandern: SEVEN SUMMITS SIEGEN bietet eine einzigartige Art, die Stadt zu erkunden. Die Topographie von Siegen, Deutschlands grünster Großstadt, ermöglicht diese besondere Sightseeing-Tour durch Wälder und Straßen der Universitätsstadt. Dieses außergewöhnliche Event soll Interessierte aus der Region und ganz Deutschland ansprechen. SEVEN SUMMITS SIEGEN ist keine hochalpine Tour wie eine Wanderung auf 3.000 Meter rund um die Siegerlandhütte in Tirol, aber genau so wenig ein Spaziergang an der sieg-arena.

Auch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen: Die gesamte Veranstaltung findet an einem Samstag statt. Die Starts beginnen mit dem Wandern vormittags von 8 bis 10 Uhr und dem Laufen von 17 bis 18 Uhr am :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht. Mit den Zieleinläufen ist ab ca. 13 Uhr beim Wandern, ab ca. 16 Uhr beim Wandern XL und ab ca. 19 Uhr beim Running zu rechnen. Der allgemeine Zielschluss ist um 22 Uhr im Biergarten des DAV-Kletterzentrums am Effertsufer.

Erstmals werden in Zusammenarbeit mit dem Deuzer Sparkassen-Pfingstlauf die Siegerländer Bergköniginnen und Bergkönige gesucht. Sebastian & Lisa Sting, Ultra-Sportler aus Wilnsdorf und Mitglieder des ASC Weißbachtal, engagieren sich als Botschafter von SEVEN SUMMITS SIEGEN und wollen das Event bei überregionalen Veranstaltungen bekannt machen. Nach der guten Resonanz im Vorjahr wird es zudem wieder eine Absolute Run Strava-Challenge geben. Zur Vorbereitung auf den Running-Wettbewerb werden im Sommer an sieben Abenden die sieben Berge im Rahmen des urbanen Lauftreffs „Crown Town Runners“ trainiert.

Ausführliche Informationen zu SEVEN SUMMITS SIEGEN, einschließlich der Ausschreibung mit den Startgebühren und den Leistungen, finden sich auf www.seven-summits-siegen.de. Eine Anmeldung ist dort ebenfalls möglich. Interessenten sollten sich jedoch beeilen, da es eine Teilnehmerbegrenzung gibt und bereits ein halbes Jahr vor dem Veranstaltungstermin über 600 Meldungen eingegangen sind.

Weitere Informationen auch unter: 0171/4388456 (Martin Hoffmann)

Foto: Im DAV-Kletterzentrum am Effertsufer stellte :anlauf den Sponsoren, Unterstützern und Partnern das diesjährige Event SEVEN SUMMITS SIEGEN vor