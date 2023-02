„Zurück in die Zugluft“ – Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins

(wS/nk) Neunkirchen 17.02.2023 | Als Kind war jeder Tag ein Sonntag. Als Student immer Freitag. Und heute ist irgendwie ständig Montag. Was ist passiert? „Unser Alltag ist ein Ausnahmezustand, der zur Regel wurde“, ist sich die Kabarettistin Inka Meyer sicher. „Jüngst fiel mir eine ToDo-Liste von 2015 in die Hände. Und siehe da, alles noch brandaktuell! Und mein Arzt meint auch noch, ich solle mich mehr bewegen. Dabei laufe ich doch schon dreimal täglich Amok.“

Bei der Selbstoptimierung und Glücksfindung, so ist sich Inka Meyer sicher, braucht es statt eines Coachs eine anständige Couch! Für den Kabarettabend sollten sich die Zuschauer dann aber doch ins Otto-Reiffenrath-Haus bewegen. Hier wird sich „die letzte Inka“ des deutschen Kabaretts als Fährtenleserin im Dickicht der Moderne gemeinsam mit dem Publikum auf die Suche nach dem verlorenen Spaß begeben. Und dabei ganz bestimmt fündig werden.

Karten für die Veranstaltung gibt es am Empfang im Rathaus, unter der Telefonnummer 02735 767-0 und an der Abendkasse.



