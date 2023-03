EJOT Team geht in die Offensive: 27 Neuzugänge und hohe Anforderungen für Athleten und Support Team

(wS/ejot) Kreuztal – Buschhütten 05.03.2023 | Mit einem breiten Kader von 122 Triathleten davon gleich 27 Neuzugänge in sechs Teams, bestreitet das EJOT Team TV Buschhütten die im Mai beginnende Triathlon-Saison 2023.

In seiner 65. und zugleich auch letzten Präsentation für das EJOT Team, stimmte Sportdirektor Rainer Jung (64) die 70 Gäste im Clubraum des Vereinsheims mit vielen Powerpoint-Folien auf die bevorstehenden Wettkämpfe des Jahres ein. Jung will 2023 „All in“ gehen und hofft in seiner Abschiedssaison auf möglichst viele Jubelszenen im Zielbereich.

Natürlich dürfen bei einer EJOT Team-Präsentation die Grußworte der langjährigen Partner des Teams nicht fehlen:

Andreas Wolf, EJOT-Pressesprecher: „Mit dieser Präsentation geht es wieder los nach der Winterpause. 2022 war ein erfolgreiches Jahr und daher mangelt es nicht an Motivation für 2023. 42 Meistertitel (international und national) hat das EJOT Team bisher eingefahren seit 2002. Der gute Triathlet wird im Winter gemacht. Das gilt jedoch nicht nur für die Athleten, sondern auch für das Supportteam, das viel Zeit und damit seine Freizeit opfert, um die Weichen für die Sportler zu legen. Vorbereitet ist alles, nun sind die Sportler am Zuge.“

Andre Jung, stellvertretender Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein: „Nochmals meinen Glückwunsch für die tolle Saison 2022 mit der Krönung des Europameistertitels im Mixed Team Relay. Das EJOT Team dominierte die 1. Triathlon-Bundesliga und ist somit Edelbotschafter für die Region. Das ist das Resultat für harte Arbeit aller Mitwirkenden. Mein Dank geht auch an die Partner des Teams, ohne die es das EJOT Team nicht gäbe. Ihr Geld ist in Buschhütten gut investiert. Viel Erfolg für 2023.“

Die Saisonziele seien auch für 2023 wieder hoch gesteckt, so Rainer Jung. „In der 1. Bundesliga Damen und Herren und der DM Team Mixed Relay wollen wir mindestens zwei von drei möglichen deutschen Meistertiteln holen bzw. verteidigen. In der 2. Liga Damen und Herren möchten wir möglichst frühzeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Regionalliga Damen sollten das gesicherte Mittelfeld erreichen und in der Seniorenliga sollte die Meisterschaft angepeilt werden.“

Jung weiter: „Nach der Erfolgssaison 2022, mit dem Gewinn der DM Team Mixed Relay und dem DM-Mannschaftstitel der Männer, dem EM-Titel in der Team Mixed Relay in Banyoles (Spanien) der elfte Titel bei der Sportwahl der Siegener Zeitung und 15. Mannschafts-Sieg bei der Sportlerwahl Westfälischen Rundschau Siegen/Westfalenpost Siegen, geht es in 2023 darum, national möglichst weiter das dominierende Team zu bleiben. Was schwer genug wird, da es für viele Team-Mitglieder insbesondere um die Qualifikation für Olmpia 2024 in Paris geht. Daher ist noch nicht vorhersehbar oder planbar, welche Team-Mitglieder in der Bundesliga überhaupt starten können.

Bei den Neuverpflichtungen haben wir darauf Wert gelegt, charakterlich gute Mädels und Jungs zu bekommen. Aber auch Frauen und Männer, die dem Team in den einzelnen Rennen und den unterschiedlichen Formaten weiterhelfen können. Den 1. Bundesliga-Kader zeichnet eine gute Qualität und Quantität aus. Aber für mindestens 70 Prozent der 1. Liga Team-Mitglieder steht das Ziel Qualifikation Olympia 2024 im Vordergrund. Insofern sollte es gelingen, immer gute Teams an den Start zu bringen. Und alle wollen gerne die roten Farben vertreten.

Die Herausforderungen an die Logistik wird mit insgesamt 10.000 Reisekilometern für die sechs Teams nicht kleiner. Aber wir sind bekannt dafür, Herausforderungen auch meistern zu können. Für alle sollte die Freude, für das EJOT Team am Start stehen zu können, im Vordergrund stehen. Und dies in allen sechs Liga-Teams.“