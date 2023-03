500 Meter Kupferkabel von Baustelle geklaut – teilweise aus 45 Meter Höhe

(wS/ots) Wilnsdorf-Rinsdorf 20.03.2023 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (19.03.2023) haben Unbekannte ca. 500 Meter Kupferkabel von einer Baustelle entwendet. Dazu mussten die Täter teilweise in luftiger Höhe die Kabel abmontieren. Bei dem Tatort handelt es sich um eine Baustelle unmittelbar an der Talbrücke Rälsbach der Autobahn A 45. Dort befinden sich mehrere Baukräne. Von mehreren der Kräne montierten die Täter Stromkabel ab, teilweise in einer Höhe von 45 Metern. Zudem gelangten die Diebe in einen Baustellencontainer und stahlen mehrere Baumaschinen.

Nach Angaben der Bauarbeiter dürfte die Tatzeit zwischen Freitagabend 18:00 Uhr und Samstagmorgen 07:05 Uhr gelegen haben. Aufgrund der Menge des entwendeten Kupferkabels muss der Abtransport mit mindestens einem Fahrzeug stattgefunden haben. Zu der Baustelle gelangt man über einen geteerten Zuweg, der von der Landstraße L 907 in Richtung Talbrücke abzweigt. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 7 7099-0 zu melden.