Angebot der Freien Demokraten richtet sich an Bürgerinnen und Bürger: Wer fährt mit der FDP in den Bundestag?

(wS/fdp) Kreis Siegen-Wittgenstein / Berlin 09.03.2023 | Auf Einladung des Abgeordneten Johannes Vogel, MdB, der zugleich stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion ist, bietet der FDP Kreisverband Siegen-Wittgenstein Bürgerinnen und Bürgern von Mittwoch, den 16. August 2023 bis Samstag, den 19. August 2023 eine Informationsfahrt in den Bundestag und die Hauptstadt Berlin an.

Kontingent ausschließlich für Siegerland und Wittgenstein

Von der Reichstagskuppel über Berlin schauen, den Plenarsaal besichtigen und durch das Herz des politischen Berlins flanieren. Diese Möglichkeit bietet der Abgeordnete Johannes Vogel Interessierten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein an. „Schön, dass wir dieses Angebot mit Johannes Vogel am Rande eines Besuchs in Krombach abstimmen und aus seinem Kontingent so eine Informationsfahrt ausschließlich für Siegerland und Wittgenstein reservieren konnten“, freut sich Peter Hanke, Kreisvorsitzender der Freien Demokraten. Auch Johannes Vogel freut sich sehr, dass ihn interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Siegen-Wittgenstein im Sommer in Berlin besuchen und diese Chance nutzen, sich hautnah mit Politik zu beschäftigen. „Ich wünsche Ihnen viele tolle Eindrücke in der Bundeshauptstadt und freue mich darauf Sie in Berlin begrüßen zu dürfen.“

Organisiert durch Informations- und Presseamt der Bundesregierung

Die Liberalen starten am Siegener Hauptbahnhof und fahren mit der Deutschen Bahn nach Berlin. Hier erwartet die Interessierten neben dem Besuch des Bundestages und des Gastgebers ein abwechslungsreiches, interessantes und durchaus forderndes Programm. Der konkrete Ablauf der durch das Informations- und Presseamt der Bundesregierung organisierten Tour steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht verbindlich fest. Für die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger sind jedoch Hin- und Rückreise, Übernachtung, Frühstück sowie Mittag- und Abendessen (jeweils einschließlich eines alkoholfreien Getränks) während des Aufenthaltes in Berlin kostenlos. Lediglich Eintrittspreise zahlen die Teilnehmenden selbst. Allerdings ist gewünscht, dass die Teilnehmenden an allen offiziellen Programmpunkten teilnehmen! Die Unterbringung erfolgt grundsätzlich in Doppelzimmern. Das vielseitige Programm umfasst unter anderem den Besuch des Deutschen Bundestages, eine Diskussionsrunde mit dem Abgeordneten Johannes Vogel und eine Stadtrundfahrt durch das politische Berlin.

Pfeilschnell anmelden!

Für Fragen und Anmeldungen steht die Mitarbeiterin des Abgeordneten Nicole Kristes, per Mail unter johannes.vogel.wk@bundestag.de , zur Verfügung.

Surftipp: Wahrzeichen.Berlin – Die schönsten Orte in Berlin