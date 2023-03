Beeindruckende Fahrt in die ExperiMINTa liefert neue Erkenntnisse

(wS/bb) Bad Berleburg 21.03.2023 | Die Spannung im Bus war groß, denn die Erlebnisausstellung ExperMINTa in Frankfurt am Main lockte jetzt zahlreiche Kinder, Jugendliche und Familien aus der Stadt der Dörfer. In Frankfurt angekommen, experimentierten die Teilnehmenden im Rahmen der Fahrt der Bad Berleburger Stadtjugendpflege nach Herzenslust.

Denn an den 130 Experimentierstationen war anfassen ausdrücklich erlaubt. So wurden mathematische und physikalische Gesetze von vermeintlich staubtrockener Theorie zu spannenden Selbstversuchen für alle. „Was passiert in einem Auge, wenn wir sehen? Wie entstehen Blitze? Woher kommen Wasserstrudel? Wie sieht eine Seifenblase von innen aus? Kann man einen Film mit einem Fahrrad zum Laufen bringen?“

Auf so viele Fragen lieferte die Ausstellung kindgerechte Antworten. Ganz besonders spannend wurde es dann noch einmal bei der einstündigen Geburtstagsshow. Da die Erlebnisausstellung in diesem Jahr zwölf Jahre alt wird, hatten die Veranstalter einiges vorbereitet. Staubexplosionen mit Holzstaub und ein Luftballonexperiment mit Flüssigstickstoff waren imposant, wurden aber nicht zur Nachahmung im Kinderzimmer empfohlen. Beeindruckt und mit zahlreichen neuen Erkenntnissen ging es nach der Show auf den Heimweg.