Bewirtschafter für extensive Beweidung gesucht – 35 Hektar stehen in Lippe zur Verpachtung

(wS/bu) Burbach 27.03.2023 | Im Rahmen des von der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein initiierten Life-Projektes „LIFE 4 Siegerlandscapes“ werden derzeit ehemals durch Fichten bestockte Flächen in Grünland umgewandelt. Diese sollen zukünftig durch eine landwirtschaftliche Nutzung unterhalten werden.

Auf einem Großteil der Fläche wird eine extensive Beweidung anberaumt. Insgesamt handelt es sich um eine Flächengröße von ca. 35 ha, die auf bis zu zwei Bewirtschafter aufgeteilt werden kann.

Die Flächen befinden sich in der Gemeinde Burbach, Gemarkung Lippe, Flur 1 Flurstück 1, Flur 3 Flurstück 83, 84 & 85, Flur 4, Flurstück 85 und Flur 5 Flurstück 114.

Voraussetzung für die Verpachtung ist die Bereitschaft zur Teilnahme am Vertragsnaturschutz in enger Kooperation mit der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein.

Übersichtskarte

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15. April 2023 an folgende Adresse:

Gemeinde Burbach

Fachbereich 3

z.Hd. Frau Fley

Eicher Weg 13

57299 Burbach

Oder per E-mail an: e.fley@burbach-siegerland.de