Bezirksschülervertretung tagt in Burbach – Umsetzung des Arbeitsprogrammes und Austausch im Vordergrund

(wS/bsv) Burbach 27.03.2023 | Zu einer eintätigen Klausurtagung traf sich am 13. März 2023 der Vorstand der Bezirksschülervertretung Siegen-Wittgenstein in der Gemeinschaftlichen Sekundarschule in´Burbach.

„Dieses Format der Klausurtagung ist für uns sehr wichtig. Es hilft unsere Arbeit in regelmäßigen Abständen zu reflektieren und zu strukturieren.“, erläutert Bezirksschülersprecher Jost Hoffmann.

Inhaltlich standen vor allem zwei Themenblöcke des diesjährigen Arbeitsprogrammes „Sieben Punkte für Siegen-Wittgenstein“ im Vordergrund. Zum einen war dies der Themenblock III „Gleichberechtigung, Diskriminierung, Rassismus und Gesundheit in Schule“, zum anderen der Themenblock V „Nachhaltige Schule“. „Bei beiden handelt es sich um große Themenblöcke mit vielfältigem Potenzial.“, schildert Lena Kruber, Mitglied im BSV-Vorstand. Der BSV-Vorstand erarbeitete in jeweiligen Sitzungsabschnitten für die beiden Themenblöcke Möglichkeiten der Umsetzung im schulischen Umfeld.

Im Bereich Nachhaltigkeit erarbeiteten die Schülervertreterinnen und Schülervertreter insbesondere die Wichtigkeit nahbarer Projekte. Neben der immateriellen und finanziellen Förderung sei es vor allem wichtig, dass Projekte im konkreten Schulumfeld stattfänden.

„Wer Schule konkret nachhaltig gestaltet, beispielsweise in der Schulmensa oder am Schulgebäude, stärkt die Akzeptanz und das Verständnis für das Thema.“, so Moritz Keller, stellvertretender Bezirksschülersprecher.

Ebenso ließen sich Projekte gut mit dem Bereich Digitalisierung verbinden, so beispielsweise die Papierreduktion im Unterricht. In allen Bereichen sei auch die Kooperation mit regionalen Vereinen und Unternehmen wichtig, Siegen-Wittgenstein böte hier viel Potenzial, so die BSV. Zum Themenfeld III möchte die Bezirksschülervertretung insbesondere Weiterbildungsmaßnahmen stärken: „Workshops, Seminare und weitere Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler, sowie

Lehrkräfte können helfen, die Themen zu behandeln und Probleme zu lösen.“, schildert Franziska Kollmann, ebenfalls Mitglied im Bezirksvorstand. Die Bezirksschülervertretung erneuert hier ihre Forderung nach einer Stärkung der Schulsozialarbeit. „Wir brauchen ein starke Schulsozialarbeit, um Probleme wie Rassismus, Diskrimierung und psychischen Druck zu lösen, ohne geht es nicht.“, stellt Jost Hoffmann fest. Darüber hinaus plant die BSV selbst

Weiterbildungsangebote für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, dies sei in der Vergangenheit bereits geschehen.

Neben der internen Arbeit stand auch ein Austausch mit der Schülervertretung der GMS auf dem Plan. „ Die Klausurtagungen sollen nicht nur der internen Arbeit dienen, sondern auch den Austausch mit den Schülervertretungen vor Ort stärken.“, stellt Vorstandsmitglied Max Rath dar. Auf einer knapp anderthalbstündigen Führung durch das Schulgebäude und über das Schulgelände informierten sich die Mitglieder der Bezirksschülervertretung über verschiedene Themen, so beispielsweise über den Stand der Digitalisierung und die Ausstattung der Klassenräume. Ebenso kamen die Vertreterinnen und Vertreter mit dem örtlichen Schulsozialarbeiter, der Schulleitung, sowie einigen Lehrkräften über Unterrichtskonzepte und die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in’s Gespräch. Anschließend stand ein Gespräch mit der Schülervertretung (SV) über den aktuellen Stand der SV-Arbeit an. „Insgesamt ist unser Eindruck sehr positiv!“, sagt Moritz Keller. „Der Kontakt mit den SVen vor Ort ist für unsere Arbeit unerlässlich.“, so Keller weiter.

Abschließend plante der BSV-Vorstand die verbliebenen Monate bis zum Ende der Legislatur im Juni durch. So sei ein Workshop mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und ein Online-Austausch zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Planung. Auch soll das neugeschaffene Austausch-Netzwerk für SV-Lehrkräfte ausgebaut werden. SV-Lehrerinnen und -Lehrer, die Interesse haben mitzuarbeiten und sich zu vernetzen können sich weiterhin unter info@bsv-siwi.de an den Bezirksschülersprecher, Jost Hoffmann, wenden. Zum Abschluss sei im Mai ein Workshop zum Thema „Extremismusprävention in Schule“, sowie im Juni eine viertägige Schul-Tour durch Siegen-Wittgenstein geplant.

„Wir haben noch einiges vor! Unser Plan ist umfangreich und vielseitig und wir freuen uns auf die weitere Arbeit mit den Schülervertretungen für die wir bestmöglich arbeiten wollen!“, schließt der Bezirksschülersprecher.